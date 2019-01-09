Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Подмосковье

В Мытищах школьница выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, делая селфи; начата доследственная проверка, сообщили в СК по Московской области.

Инцидент, о котором сообщается в среду, произошел 5 января в дачном доме в Мытищах, говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Московской области.

Девочка решила сфотографироваться и без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет; она «по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, тем самым случайно произвела выстрел в область своего лица».

Пострадавшая получила огнестрельное ранение и перелом нижней челюсти.

Областное ГСУ СК России проводит доследственную проверку.

Уже установлено, что оружие принадлежит отцу девочки, его привлекли к административной ответственности по факту ненадлежащего хранения пистолета.

Напомним, в октябре в Хакасии мужчина на полтора дня застрял в вентиляции из-за селфи.