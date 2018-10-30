Мужчина на полтора дня застрял в вентиляции из-за селфи в Хакасии

Житель Абакана захотел сделать селфи на крыше детсада, но уронил смартфон в вентиляционную шахту и просидел там полтора дня, сообщили в республиканском МВД.

В понедельник сотрудники детсада пришли на работу и услышали подозрительные звуки, которые доносились из шахты вентиляции. Они вызвали полицейских, которые нашли в шахте мужчину, просящего о помощи, говорится на сайте ведомства.

После того, как его извлекли из сооружения, он рассказал, как попал в шахту. «Мужчина 1974 года рождения, проживающий по соседству с детским садом, якобы гулял и хотел сфотографироваться на его крыше, но уронил телефон в вентиляционный проход. При попытке достать гаджет он застрял», – приводит МВД пояснения застрявшего в вентиляции.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

В июле 2017 года школьница погибла при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту под Москвой.

В сентябре 2016 года десятиклассник погиб на крыше вагона под Калугой, пытаясь сделать селфи.