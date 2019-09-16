Соболь и Навального раскритиковали за отдых за границей на фоне приговоров их сторонникам

Журналисты, блогеры и общественные деятели раскритиковали юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь за то, что она, как и блогер Алексей Навальный, после окончания протестов отправилась на отдых за границу на фоне вынесенных за беспорядки в Москве приговоров участникам митингов.

«А вы ожидали от Навального и Соболь чего-то другого? Скажем, кропотливой работы по обжалованию приговоров тем, кто сел на три-пять лет с их подачи? Не нужно это ни Навальному, ни его соболям. Ведь не оскудеет русская земля идиотами, отправляющими донаты... А те, кто оказался на нарах, так это же отработанный материал. В топку их! Шлите денег, дебилы. В Штатах и на Кипре нынче лобстеры дороги», – написал в этой связи блогер Олег Лурье.

На его публикацию отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. «Ну почему сразу Кипр? Соболь в Португалии. Надеюсь, встретится там с ведущей «Эха Москвы» госпожой Лариной. Будут вместе переживать о тех, кто осужден за августовские беспорядки», – отметил журналист.

«Алексей Анатольич свалил в США «провожать дочь» (ага, верим). Люба свалила в Европу и рассекает на дорогих авто. Видимо, по просьбе мамы до сих пор сидящего волонтера Миняйло)) Хомяк, порадуйся за Любу и Лешу, ставь лайки и не рефлексируй – такова твоя судьба, раб и сектант)» – написал в Twitter юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками –перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

В начале сентября в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Приговоры были вынесены Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу, еще ряд фигурантов уголовных дел перевели под домашний арест и освободили. Также был осужден блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских.

Газета ВЗГЛЯД писала о наказании участников протестов.