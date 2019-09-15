Соловьев: Дудь для Навального крайне опасен

Вчерашние обожатели блогера Алексея Навального уже забыли о нем и выстроились в очередь на поклон к Юрию Дудю, заявил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

«Забавно, как Навальный не пропускает ни одного моего эфира. Я – его вдохновение))))» – написал телеведущий в своем Telegram-канале, комментируя видео Навального, посвященное Дудю, в котором упоминается один из выпусков программы Соловьева.

«Дудь для Навального крайне опасен. Вчерашние обожатели Навального уже забыли о нем и теперь выстроились в очередь на поклон к Дудю. И если давние разногласия с Белковским (политтехнолог и публицист Станислав Белковский – прим. ВЗГЛЯД) понятны – как-никак Стасик относится к Навальному как к своему творению, которое предало своего создателя, – то вот измена Плющева (журналист Александр Плющев – прим. ВЗГЛЯД) для Леши крайне болезненна», – рассуждает Соловьев.

«А Плющев задвинул мощно!!! Мол, теперь Дудь – совесть нации. Плющев и совесть находятся на разных полюсах, что предает особую комичность этому утверждению. Все, у кого есть сомнения по поводу Плющева, могут вспомнить (…) комменты этого персонажа на гибель сына высокопоставленного чиновника», – добавил телеведущий.

«Увы, бросить своих сторонников на следующий день после разгрома региональных отделений и отбыть из страны не помогает Навальному в борьбе за унылые (…) мозги Быкова, Белковского и всяких прочих Красовских», – отметил Соловьев.

«Забавно смотреть, как традиционные потоки финансирования оппозиции переключаются с Навального на Дудя. [Беглый олигарх Михаил] Ходорковский с сотоварищами делают новую ставку. Навальный уже по дороге в утиль», – заключил Владимир Соловьев.

Соловьев регулярно критикует Дудя, в том числе за использование мата.