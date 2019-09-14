На Украине заявили о переходе населения «на дрова»

Из-за продолжающего падения уровня жизни на Украине население отказывается от газового отопления и переходит на дрова, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский.

Землянский констатировал, что на Украине продолжает падать уровень потребления газа, передает РИА «Новости».

«Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа – это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране», – заявил Землянский в эфире телеканала «112».

«Динамика крайне негативная с социально-экономической точки зрения», – подчеркнул эксперт.

Накануне Украине предрекли коллапс из-за угрозы потери транзита газа.

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