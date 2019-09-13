На Украине предрекли коллапс из-за угрозы потери транзита газа

Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что в «Нафтогазе» ожидают коллапса после прекращения транзита газа из России.

По словам политика, «специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой». Кроме того, в офисе компании царит бардак, а сама структура стала «конвейером для отмывания денег», написал экс-депутат в Facebook.

Журавко отметил, что информация о заказе в украинские хранилища 17 млрд кубометров газа недостоверна. По его словам, «Нафтогаз» надеется на то, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через украинскую территорию.

«Если <...> Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть как-то какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать», – привел Журавко слова источника в «Нафтогазе».

Бывший депутат заявил, что в результате топливо окажется слишком дорогим. По его словам, 16 крупнейших украинских городов окажутся без газоснабжения.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Киев к ним готов.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев заявлял, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде.