Минюст США проверил законность расследования Мюллера против России и Трампа

Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц завершил проверку обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером утверждений о внешнем вмешательстве в американские выборы 2016 года, сообщила телекомпания ABC.

По сведениям телекомпании, генинспектор Минюста направил руководству нескольких комитетов обеих палат Конгресса США письмо, в котором сообщил, что его подчиненные «изучили более 1 млн записей и провели свыше 100 бесед» с различными свидетелями, передает ТАСС.

«Мы сейчас приступаем к завершению нашего доклада и направляем проект того, что нам удалось установить, в распоряжение министерства и ФБР. Им предстоит решить, какую часть доклада счесть секретной и снабдить особыми пометками», – сообщил Хоровиц.

«Как только мы получим от министерства и ФБР назад документ с пометками, мы начнем подготовку окончательной версии доклада как для широкой общественности, так и засекреченной», – добавил генеральный инспектор Министерства юстиции США.

Напомним, Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. После этого Трамп заявил, что Мюллер, который был спецпрокурором США по «российскому делу», выставил себя дураком.

Сам глава Белого дома неоднократно заявлял об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Кроме того, глава Белого дома поручил рассекретить любую информацию, касающуюся обстоятельств начала расследования Мюллера, «чтобы все американцы узнали правду».

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