Трамп назвал экс-спецпрокурора по «российскому делу» дураком

Роберт Мюллер, который был спецпрокурором США по «российскому делу», выставил себя дураком, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По словам Трампа, «никто не сообщал», что Мюллер был вынужден «скорректировать свои показания, потому что эти показания не были верны», передает ТАСС со ссылкой на Fox News

Трамп не возражает против того, чтобы Мюллер дал показания в Конгрессе США.

На показаниях настаивает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси, как заявил президент США – «это настоящее бедствие».

«Знаете ли, пускай делает то, что хочет», – сказал Трамп, добавив, что у демократов в Конгрессе США «крупные неприятности».

Трамп заявил. что у Москвы и Вашингтона «могут быть хорошие отношения», но они «были подпорчены лживой «охотой на ведьм».

Напомним, Мюллер не обнаружил сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.