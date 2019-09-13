Стали известны причины вызова скорой к Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк летом этого года вызывали скорую помощь домой из-за головных болей, сообщают СМИ.

В ночь на 26 июня в доме артистки в коттеджном поселке Крекшино Заворотнюк стало плохо, для нее вызвали скорую помощь, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, вызов был принят на имя концертного директора Заворотнюк Марины Потаповой. Личные данные для скорой якобы предоставила мать артистки, чтобы избежать огласки.

В СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк якобы госпитализировали в тяжелом состоянии. По этой информации, актрисе якобы поставили такой же диагноз, какой был у певицы Жанны Фриске.

Позднее эти сообщения опровергли. Сама артистка назвала эти сведения бредом, а ее представитель сообщил, что она вскоре расскажет о своем состоянии на телевидении.