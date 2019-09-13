Экс-генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал условия для вступления Украины в альянс.

«Первое – должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но есть еще один столь же важный элемент – Украина должна провести необходимые реформы», – сказал Расмуссен порталу «Сегодня».

Он отметил, что сейчас консенсуса по вопросу членства Киева в НАТО достичь трудно, однако есть вариант с предоставлением Украине специального партнерского статуса.

По мнению экс-генсека, часть реформ Украиной уже сделана. Так, он отметил прогресс в подведении ВСУ под стандарты НАТО и «передачу военных под гражданский контроль».

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина «ни при каких обстановках» не может стать членом ЕС и НАТО, расширения Европейского союза на восток не будет.

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