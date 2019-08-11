Украине указали на невозможность вступления в ЕС и НАТО

Украина «ни при каких обстановках» не может стать членом ЕС и НАТО, расширения Европейского Союза на восток не будет, заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО», – приводит РИА «Новости» заявление эксперта.

Он констатировал, что за 15 лет Киев так и не провел необходимые реформы, в итоге время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.

Кроме того политолог отметил, что вступление Украины в НАТО станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией.

«Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», – подчеркнул Рар в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины».

На прошлой неделе экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс заявила о нежелании членов НАТО принимать Украину. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал признать, что в НАТО нет консенсуса относительно членства Украины в альянсе.

В Крыму предложили замену НАТО для Украины.

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