Зеленский похвастался прекрасными отношениями с США

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил американское руководство за постоянную поддержку Украины и решение предоставить помощь по линии Госдепа и Пентагона.

Заявление на эту тему он сделал во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает ТАСС.

«Вы слышали, что США [ранее] заблокировали нам военную помощь на 250 млн долларов, но теперь у нас прекрасные отношения со Штатами, потому что у нас теперь будет 140 и 250 млн долларов. Я благодарен им за помощь», – сказал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа. По его словам, у них состоялись несколько разговоров, Трамп «постоянно поздравлял с какими-то победами».

Зеленский выразил уверенность, что личная встреча с американским коллегой состоится «где-то в сентябре».

Ранее в посольстве Украины в США сообщили, что по линиям Госдепа и Пентагона для помощи Киеву разблокировано почти 400 млн долларов.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине после того, как Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Киеву.

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