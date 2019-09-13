США разблокировали для Украины почти 400 млн долларов

По линиям Госдепа и Пентагона для помощи Киеву разблокировано почти 400 млн долларов, сообщило посольство Украины в США.

Из бюджета американского военного ведомства Украина должна получить 250 млн долларов по программе «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности». Еще 115 млн долларов – по программе внешнеполитического министерства США «Международное военное финансирование» за 2019 год, плюс 26,5 млн – из бюджета той же программы 2018 года.

Таким образом, разблокировано 391,5 млн долларов, сообщило посольство в Facebook.

Деньги будут направлены на приобретение вооружений и военной техники, а также на услуги, которые улучшат возможности украинских войск, заявило посольство.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине по линии Госдепа и Пентагона после того, как глава американского государства Дональд Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Киеву.

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