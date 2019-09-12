США восстановили всю военную помощь Украине по линии Госдепа и Пентагона

Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине по линиям Госдепартамента и Пентагона, заявил представитель американской администрации высокого ранга.

«Государственный департамент и министерство обороны выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украины. Администрация (США – прим. ВЗГЛЯД) поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, и эти средства позволят Украине приблизиться к выполнению этих целей», – рассказал источник ТАСС.

Отмечается, что США решили дать украинской стороне военную помощь в размере около 140 млн долларов.