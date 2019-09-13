Филиппинцам разрешили стрелять во взяточников

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в ноги чиновникам, требующим взяток, сообщают местные СМИ.

Как пишет газета Manila Bulletin, такая мера предложена Дутерте в качестве альтернативы тюремного заключения.

«Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств», – передает РИА «Новости» слова Дутерте.

Он добавил, что единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут «всего лишь серьезные телесные наказания», но не тюрьма.

По словам Дутерте, коррупция стала повсеместной проблемой в стране.

«Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве», – заявил президент Филлиппин.

Дутерте добавил также, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.

Напомним, ранее Дутерте заявил, что спецдокладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсиа-Саян «может убраться к черту», а позже рассказал об излечении от гомосексуализма.

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