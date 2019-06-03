Президент Филиппин рассказал об излечении от гомосексуализма

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что был гомосексуалом до тех пор, пока не нашел способ излечиться.

Дутерте рассказал об этом после того, как назвал геем своего политического оппонента, сенатора Антонио Трильянеса, сообщает CNN.

Президент заявил, что чувствовал себя «немного геем» когда женился на своей бывшей супруге Элизабет Циммерман.

Он добавил, что смог излечиться после того, как женился на своей нынешней супруге Хонейлет Авансена. «Я снова стал мужчиной! Так прекрасные женщины вылечили меня», – сказал глава государства.

Президент Филиппин известен своими одиозными высказываниями и поступками. Например, в феврале 2019 года он заявил, что хочет переименовать страну в «Республику Махарлика».