Дутерте придумал новое название для Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что хочет переименовать страну в «Республику Махарлика», чтобы избавиться от «испанского» названия, пишет газета Manila Bulletin.

Он отметил, что от «испанского» названия Филиппин предлагал отказаться еще экс-президент Фердинанд Маркос, передает РИА «Новости»

«Название нашей страны придумал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому глупец и назвал ее Филиппинами. Когда-нибудь мы это изменим», – заявил Дутерте.

Он предложил назвать страну республика Махарлика. Это слово малайского происхождения, отражающее понятие «спокойствие и мир».

Острова начали называться Филиппинами с 1543 года в честь испанского принца, а позже короля Филиппа II. Территория подчинялась вице-королю Новой Испании. В 1898 году Филиппины стали подчиняться США, а независимость получили в 1946 году.