Дутерте велел спецдокладчику ООН «убраться к черту»

Спецдокладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсиа-Саян «может убраться к черту», заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

«Скажите ему, чтобы не вмешивался в дела моей страны», – приводит слова президента Филиппин ТАСС со ссылкой на Reuters.

Представитель ООН выступал с критикой решения отправить в отставку генпрокурора страны Марию Лурдес Серено.