Пушков ответил на слова Зеленского об «опасности» «Северного потока – 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что от трубопровода «Северный поток – 2» якобы исходит «угроза» для Европы.

Пушков отметил, что Зеленский, называя «Северный поток – 2» «угрозой для Европы», не считает угрозой российский газ, идущий через Украину. Даже напротив, глава украинского государства «сражается за транзит», отметил сенатор.

«Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: «Гроши боюсь потерять от прекращения транзита». Вот и вся «угроза», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Владимир Зеленский заявил о неприемлемости «Северного потока – 2». По словам главы украинского государства, этот проект якобы несет угрозу европейской безопасности.

Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников проекта и является экономическим, а не политическим проектом.

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