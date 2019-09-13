Супрун нашла у Зеленского раздвоение личности

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у президента страны Владимира Зеленского наблюдается раздвоение личности.

Супрун прокомментировала изменение риторики Зеленского в ее адрес до и после выборов.

«Я не встречалась с ним (Зеленским. – прим. ВЗГЛЯД) или его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Р. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на LB.ua.

Как заявила Супрун, украинский лидер играет разные роли.

Супрун была уволена из министерства здравоохранения Украины 4 сентября. Ее отставки добивались в Раде, считая деятельность Супрун неэффективной.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Супрун называют «Доктор Смерть».

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