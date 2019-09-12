Рауля Кастро и Компартию Кубы заблокировали в Twitter

Аккаунты Компартии Кубы, первого секретаря ЦК партии Рауля Кастро и его дочери Мариэлы оказались заблокированы администрацией Twitter, сообщают информационные агентства.

Кроме того, в среду заблокировали некоторые СМИ и представителей пресс-служб государственных ведомств. Блокировку провели, когда к населению по ТВ обращался председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

В четверг блокировке подвергся аккаунт сотрудника RT на Кубе Оливера Саморы, передает ТАСС.

Кубинское внешнеполитическое ведомство обвинило Twitter в «согласованной операции», которую провели, желая помешать «революционерам» выступить «в защиту истины».

В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее по неизвестным причинам заблокировали в Facebook.