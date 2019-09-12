Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что ее по неизвестным причинам заблокировали в Facebook.

«Меня забанили на Facebook. За что, почему – выясняем. А я пока помедитирую о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем», – написала Симоньян в Facebook.

В Telegram-канале «RT на русском» сообщили, что Симоньян заблокировали в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества».

«Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос», – говорится в сообщении.

Сама Симоньян назвала это проявлением американской цензуры.

«Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я – просто грущу», – сказала она.

В феврале Facebook также блокировал аккаунт RT.