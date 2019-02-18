МИД прокомментировал блокировку аккаунтов RT в Facebook

В министерстве иностранных дел России прокомментировали блокировку связанных с RT аккаунтов, назвав это необоснованным давлением на неугодные Вашингтону источники информации.

«Мы имеем дело с актом прямого и юридически необоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации. Очевидно, что этот тренд в направлении цензуры в Интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде», – говорится в комментарии на сайте МИД.

Ведомство считает ситуацию, когда администрация соцсети «в авторитарной и непрозрачной манере» блокирует аккаунты неприемлемой.

«Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Хотелось бы также услышать оценку такого «свободного» интернета по-американски со стороны международных правозащитных организаций», – заключается в сообщении.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал страницу одного из проектов Russia Today. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, а число подписчиков измеряется миллионами. Блокировку также комментировали в Кремле.