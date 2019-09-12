Карел Готт рассказал о своей тяжелой болезни

Знаменитый чешский певец Карел Готт сообщил, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и он начинает амбулаторное лечение в одной из больниц Праги.

«Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни, а особенно о состоянии здоровья, сообщает публике, чтобы получить ее сочувствие. Со своей болезнью я хотел разобраться сам вместе с коллективом медиков, вместе со своей женой и своими близкими. Но, отвечая на многочисленные вопросы, хочу сообщить, что примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию», – передает РИА «Новости» слова Готта.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что Готт в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, серьезная форма гриппа у него была осложнена онкологическим заболеванием.