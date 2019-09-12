Установлен размер МРОТ на 2020 год

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году на уровне в 12 тыс. 130 рублей.

Рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит законопроект Минтруда на заседании в четверг, передает ФАН.

В действующем законодательстве указывается, что минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека.

В пояснительной записке к документу сказано, что прожиточный минимум меняется с каждым годом, потому необходимо ежегодно принимать закон, устанавливающий размер МРОТ.

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В 2019 году он составил 12 тыс. 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне.

Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно 4 млн россиян.

Напомним, в августе Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 тыс. 130 рублей.

До этого Росстат подсчитал, что число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале 2019 года.

Минтруд, комментируя данные Росстата, сообщил, что объем поддержки семей с детьми в 2018 году существенно увеличился.