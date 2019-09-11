Нафтогаз пожаловался на миллионные траты на арбитражи с Газпромом

Арбитражи с Газпромом стоят украинской компании НАК «Нафтогаз» миллионы долларов в год, заявил исполнительный директор украинской группы Юрий Витренко.

«Работает довольно мощная команда со стороны Нафтогаза, относительно внешних юристов. В принципе, мы говорим о миллионах долларов в год. Предыдущий арбитраж длился пять лет, соответственно, мы можем посчитать», – передает его слова РИА «Новости».

При этом, заметил он, благодаря арбитражу Украина добилась того, чтобы не платить Газпрому по принципу «бери или плати».

«Если посчитать, до конца контракта это составило бы 80 млрд долларов. То есть мы не платим эти 80 млрд долларов», – заявил Витренко.

Также он отметил, что Украина платит по пересмотренной цене за тот газ, который физически взяла в 2013 и 2014 годах.

«Мы должны заплатить за газ, который физически мы взяли, 4 млрд долларов по цене непересмотренной. После просмотра цены мы должны заплатить 2 млрд – то есть 2 млрд мы фактически «отбили» в арбитраже по делу о поставке газа. И потом, поскольку мы выиграли еще дело по транзиту газа 2 миллиарда с копейками, был сделан зачет. Таким образом, мы не должны платить эти 2 млрд. То есть, с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов Газпрому», – подчеркнул Витренко.

У Украины и Газпрома в зарубежных арбитражах несколько разбирательств. Так, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

В июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража, апелляционные слушания назначены на октябрь 2019 года.