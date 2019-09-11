НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Можно сказать, на самом деле, что ракеты средней дальности наземного базирования не очень нужны США для сдерживания в Евразии, поскольку для их размещения нужно искать специальные базы. Поэтому США уже разместили в регионе очень мощные морские и воздушные платформы ракетного базирования», – заявила Готтемюллер, передает ТАСС.

Говоря о ДРСМД, она подчеркнула, что ответственность за односторонний выход США из этого договора несет Россия, якобы его не соблюдавшая.

Кроме того, Готтемюллер признала, что США со времен холодной войны хранят в Европе тактические авиационные бомбы. Однако России об этих запасах беспокоиться не стоит, так как «США сохраняют над ними полный контроль», который они не намерены передавать другим странам.

При этом заместитель генсека подчеркнула, что США охотно подключают неядерные страны НАТО для обслуживания и поддержки «американских ядерных миссий в Европе». Скорее всего речь идет об использовании истребителей неядерного государства, сопровождающих американский стратегический бомбардировщик.

Напомним, в августе ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, так как это приведет к новой ракетной гонке.

В свою очередь Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Кроме того, Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, и призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

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