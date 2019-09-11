Кузнецова потребовала прекратить дело подростка в Томске, собаку которого сбила машина

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело в отношении подростка, который ударил кулаком по капоту машины, сбившей его собаку.

«Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования томского подростка... Уполномоченный при президенте России по правам ребенка также обратилась к областному прокурору с просьбой рассмотреть возможность привлечения к ответственности водителя автомобиля за причиненный ребенку ущерб в связи с гибелью щенка», – сообщили в пресс-службе Кузнецовой, передает РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что в данном случае возможен и другой вариант решения проблемы, чтобы минимизировать травмирующую ситуацию для ребенка. По ее мнению, инцидент можно рассмотреть и в рамках гражданского судопроизводства.

«Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме. Мы приложим все силы, чтобы помочь ребенку и отстоять его права», – заявила Кузнецова.

Напомним, в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он ударил по капоту машину, сбившей его щенка.

Водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тыс. рублей. Подростку грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.