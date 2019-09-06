На подростка в Томске завели уголовное дело за удар по машине, задавившей его щенка

В Томске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка который ударил кулаком по капоту автомобиля, сбившего его щенка.

Подросток рассказал, что взял с собой в гараж трехмесячную лайку, а когда собака бегала без поводка, ее задавила машина.

«Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть», – рассказал Данила Сафронов, передает НТВ.

Однако после этого водитель внедорожника подал на подростка в суд и потребовал выплатить ему материальный ущерб в размере 14 тыс. рублей, объяснив это тем, что подросток якобы угрожал ему, требовал денег за собаку и повредил капот.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренной порчи чужого имущества. Кроме того, сообщается, что в действиях школьника были отмечены признаки оскорбления водителя и угрозы убийством.

В УМВД по региону сообщили, что дело направлено в суд, подростку грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что зоозащитники в Приморье ищут намеренно переехавшего на «зебре» щенка водителя.