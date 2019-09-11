В Гюмри найдено тело российского военного

Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы обнаружено в городе Гюмри в Армении, заметны признаки насильственной смерти, сообщили в пресс-службе армянского Следственного комитета.

«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Возбуждено дело, ведется следствие.

В марте в Гюмри задержали гражданина Армении, напавшего на российского военнослужащего с ножом.

А в декабре прошлого года в Гюмри задержали военнослужащего из России, который подозревался в жестоком избиении 57-летней женщины, скончавшейся по дороге в больницу.