По делу об убийстве женщины в Армении задержан российский военный

Военнослужащего 102-й российской базы из армянского города Гюмри задержали в связи с жестоким избиением 57-летней женщины, которая скончалась по дороге в больницу.

«В рамках уголовного дела об избиении женщины 2 декабря в городе Гюмри, которая впоследствии скончалась, задержан военнослужащий 102-й российской базы», – цитирует ТАСС пресс-службу генпрокуратуры Армении.

Напомним, правоохранительные органы республики сообщали о том, что 2 декабря по пути в больницу Гюмри погибла 57-летняя женщина. Смерть наступила в результате полученных ранее телесных повреждений.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжелых телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть человека.

Ранее посольство России в Армении опровергало информацию о причастности российского военнослужащего к убийству жительницы Гюмри.

12 января 2015 года в Гюмри, где дислоцируется 102-я российская база, была убита семья из шести человек. Единственный выживший (полугодовалый ребенок) скончался позже в реанимации. Российский военный Валерий Пермяков признался в содеянном. Преступник был осужден на пожизненный срок и передан Ереваном России.