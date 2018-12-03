Посольство отреагировало на данные об убийстве женщины в Гюмри российским военным

Посольство России в Армении опровергло информацию о причастности российского военнослужащего к убийству жительницы армянского города Гюмри, сообщается в заявлении пресс-службы дипмиссии.

По информации Следственного комитета Армении, 2 декабря в городе Гюмри было обнаружено тело 57-летней жительницы города Гюмри, которая скончалась в результате побоев. В местных СМИ появилась информация, что к убийству женщины якобы причастен военнослужащий 102-й российской базы. Военный был задержан сотрудниками полиции города Гюмри.

«Обратили внимание на появившиеся в ряде армянских СМИ публикации о причастности служащего дислоцированной в г. Гюмри российской военной базы к убийству гражданки Армении. Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные», - говорится в заявлении на сайте посольства.

В заявлении также подчеркивается, что «такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией».

Напомним, 12 января в Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база, была убита семья из семи человек, в том числе полугодовалый ребенок. Обвиняемый в массовом убийстве российский военнослужащий Валерий Пермяков полностью признал свою вину и был приговорен к пожизненному заключению.