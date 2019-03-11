Жителя Армении задержали за нападение на российского военного

В Армении задержан местный житель, напавший с ножом на 22-летнего российского военнослужащего 102-й военной базы в Гюмри, рассказали в следственном комитете Армении.

Задержанный – житель Ширакской области 1990 года рождения, передает «Интерфакс».

Сообщается, что нападение на россиянина было совершено 8 марта в одном из ночных клубов Гюмри. Военный получил ножевые ранения и был госпитализирован.

В декабре прошлого года в Гюмри задержали военнослужащего из России, подозреваемого в жестоком избиении 57-летней женщины, скончавшейся по дороге в больницу.