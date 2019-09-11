Шумахер пришел в сознание

Автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в больнице им. Жоржа Помпиду в Париже, сообщают французские СМИ.

Спортсмен лежит в отделении кардиологии, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien. Точной информации о состоянии Шумахера нет.

«Шумахер находится в сознании», – сообщили сотрудники госпиталя изданию.

По данным источника, Шумахер дважды был в этом учреждении весной 2019 года. В скором времени для реабилитации спортсмена применят «новейшие методы лечения», разработанные профессором Филиппом Мешане. Отмечается, что специалист является одним из разработчиков клеточной терапии по лечению сердечной недостаточности.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что автогонщик был тайно госпитализирован во французскую клинику.