Шумахер попал в больницу из-за проблем с сердцем

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской клиники имени Жоржа Помпиду, сообщила Parisien.

По сведениям издания, Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами. Его транспортировка по больнице имени Жоржа Помпиду сопровождалась мерами предосторожности: так, носилки со знаменитым гонщиком были покрыты чехлом, полностью скрывавшим его лицо и тело; процессию сопровождала группа людей из примерно десяти человек. Во главе процессии шел хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше, передает РИА «Новости».

По информации издания, Шумахеру в парижском госпитале будет проводиться введение стволовых клеток.

Ранее друг Шумахера рассказал о состоянии чемпиона «Формулы-1» после черепно-мозговой травмы.