Друг Шумахера рассказал о состоянии чемпиона «Формулы-1»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует прогресс в восстановлении от черепно-мозговой травмы, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.

Тодт рассказал, что вместе с Шумахером смотрел гонку в рамках «Формулы-1» в его доме в Швейцарии. Он отметил, что знаменитый гонщик находится в хороших руках, за ним присматривают, передает Mirror со ссылкой на Radio Monte-Carlo.

«Он не опускает руки, он продолжает сражаться», – добавил президент FIA.

При этом Тодт отметил, что их с Шумахером дружба уже не будет прежней, так как между ними не может быть такой коммуникации, как раньше.

Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому.

В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер уже не прикован к постели, однако ему все еще требуется дорогое лечение.