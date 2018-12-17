В состоянии Шумахера произошли изменения

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер уже не прикован к постели, сообщают западные СМИ.

Знаменитый немецкий гонщик, получивший травму в 2013 году во время катания на лыжах на горнолыжном курорте, уже не прикован к постели, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что, несмотря на улучшение здоровья, 49-летнему спортсмену все также требуется дорогостоящее лечение. В неделю оно обходится его семье в более чем 50 тыс. фунтов. При этом оказывают медицинскую помощь гонщику не в клинике, а в его апартаментах в Швейцарии. Указывается, что сейчас рассматривается вариант с его транспортировкой в клинику в Далласе (США).

Напомним, 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах с сыном в альпийском курорте «Мерибель» Шумахер упал и ударился головой о камни. После этого автогонщик впал в кому.