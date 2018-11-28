Посетивший Шумахера священник рассказал о состоянии гонщика

Немецкий архиепископ Георг Генсвайн рассказал о своем «полном эмоций визите» к автогонщику Михаэлю Шумахеру, который все еще восстанавливается после произошедшего во время катания на лыжах несчастного случая пять лет назад.

Генсвайн рассказал, что внешность гонщика почти не изменилось, только лицо стало «немного полнее». По словам архиепископа, семикратный чемпион «Формулы-1» чувствует заботу любящих людей, пишет Daily Mail со ссылкой на Bild.

«Я сидел напротив него, держал за руки и смотрел на него. Он ощущает, что его окружают любящие люди, заботятся о нем и, хвала Господу, не подпускают чересчур любопытную публику», – поделился впечатлениями католический священник.

Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер упал и ударился головой о камни во время катания на лыжах со своим сыном в альпийском курорте «Мерибель». После этого автогонщик впал в кому.

Супруга Шумахера решила, что они будут вести более уединенный образ жизни. По словам близких, именно этого хотел спортсмен. Информация о состоянии пострадавшего почти не выдавалась.

«Здоровье Михаэля не публичная тема, поэтому мы и впредь не будем давать относительно нее комментариев», – заявила в декабре 2016 года менеджер Шумахера Сабина Кем.

В 2018 году родственники Шумахера рассказали, что может вызвать у него слезы.