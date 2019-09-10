Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент внес на рассмотрение госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Среди предложенных кандидатур – действующий глава региона Сергей Аксенов, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов, передает ТАСС.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров, чтобы они могли убедиться в прозрачности выборного процесса.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД