Украинская община Крыма пригласила дипломатов США на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров, чтобы они могли убедиться в прозрачности выборного процесса.

Так она отреагировала на заявление посольства США на Украине о непризнании выборов, которые были проведены на территории Крыма, передает РИА «Новости».

«Странная позиция не признавать выборы, на которых даже не присутствовал. Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах. Мы готовы признать честность тех выборов, на которых сможем присутствовать», – сказала Гридчина.

Она добавила, что готова в составе крымской делегации поехать в США, где будут проходить выборы президента в будущем году.

«Присутствуя там лично, мы сможем оценить, насколько эти выборы демократичны и прозрачны, как об этом кричат на каждом шагу американские СМИ. И рассказать об увиденном там всему миру. Мы ничего не скрываем, приезжайте и убеждайтесь в этом сами», – сказала глава общины.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал США не «лезть с оценками» прошедших в регионе выборов.

В единый день голосования 8 сентября в Крыму проходили выборы в парламент. По данным обработки более 93% протоколов, на выборах в парламент республики «Единая Россия» набирает 54,3%, ЛДПР – 17% и КПРФ – 8,2%.

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