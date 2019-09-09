В Крыму посоветовали США не «лезть с оценками» прошедших в регионе выборов

Заявление США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе, по словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, является «грубым вмешательством» во внутренние дела региона. Он посоветовал Вашингтону разобраться со своими выборами, а не «лезть с правовыми оценками».

«Это грубое вмешательство в наши внутренние дела. США не вправе указывать, как и где нам проводить выборы, которые прошли согласно закону Российской Федерации и международным стандартам. Американским властям пора навсегда осознать, что Крым – российский и стал таковым по волеизъявлению народа», – сказал Гемпель РИА «Новости».

В единый день голосования 8 сентября в Крыму проходили выборы в парламент. По данным обработки более 93% протоколов, на выборах в парламент республики «Единая Россия» набирает 54,3%, ЛДПР – 17% и КПРФ – 8,2%.

Ранее в посольстве США на Украине заявили, что не признает результаты этих выборов и подтверждает «непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины». Сообщение об этом появилось в Twitter посольства.



Гемпель посоветовал США разбираться с собственными выборами, а не «лезть с правовыми оценками во внутренние дела других государств».



В марте спецпрокурор Роберт Мюллер в своем расследовании не обнаружил сговор между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.