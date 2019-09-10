Киркоров отреагировал на скандал с пьяным Биланом

Певец Филипп Киркоров поддержал исполнителя Диму Билана, попавшего в скандал после пьяного выступления в Самаре.

Киркоров написал в Instagram в комментарии под видео, в котором Билан приносит извинения зрителям: «Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им, после этих честных слов».

Он добавил, что «все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста».

«Благородно! Честно!», – написал Киркоров.

Ранее Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на выступление Билана, отметив, что благодаря этому инциденту певец попал в новостные сводки, а если бы концерт прошел в штатном режиме, о нем ничего бы не написали.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Димы Билана на праздновании Дня города и запустили электронную петицию с требованием от местных властей извинений за то, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

После Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде.