Шнуров оценил пьяное выступление Билана в Самаре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана в нетрезвом состоянии на Дне города в Самаре.

В своем Intagram-аккаунте Шнуров призвал Билана не переживать, ведь Самаре «повезло» наблюдать за тем, как артист «в зюзю пьяный вертит тазом».

Он также отметил, что благодаря этому инциденту певец попал в новостные сводки, а если бы концерт прошел в штатном режиме, о нем ничего бы не написали.

«Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо», – подчеркнул лидер «Ленинграда».

Ранее Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением певца Димы Билана на праздновании Дня города и запустили электронную петицию с требованием от местных властей извинений за то, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».