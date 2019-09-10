Парламент Британии повторно отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении в октябре этого года досрочных выборов в парламент.

Перед голосованием в Палате общин Джонсон заявил, что «выборы являются единственной возможностью выйти из патовой ситуации, сложившейся в палате». Он также призвал британский народ наделить главу наиболее популярной партии «мандатом на ведение переговоров [с ЕС] на следующем саммите Евросоюза», который состоится 17-18 октября, передает ТАСС.

В ходе голосования инициативу Джонсона поддержали лишь 293 депутата. Для назначения внеочередных выборов правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов – двух третьих от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции.

В качестве условия для поддержки законопроекта о досрочных выборах Лейбористская партия требовала, чтобы Джонсон попросил у ЕС об очередной отсрочке Brexit.

По словам Джонсона, позиция лейбористов является проявлением трусости со стороны руководства оппозиции, боящегося поражения на выборах, к проведению которых оно же призывало последние два года.

Накануне парламент обязал власти Британии обнародовать планы на случай «жесткого» Brexit.

В понедельник королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства отсрочить Brexit без соглашения. 6 сентября этот закон был одобрен Палатой лордов британского парламента, а за два дня до этого – Палатой общин.

Джонсон в свою очередь предлагал провести досрочные выборы в парламент, однако законодатели отвергли эту инициативу.