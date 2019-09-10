США передали Украине похищенную из СССР во время ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало посольству Украины в Вашингтоне картину русского и советского художника Михаила Панина (1877-1963) «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была вывезена с территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

«ФБР гордится тем, что сотрудничает с нашими партнерами, чтобы отметить эту важную репатриацию предмета искусства и возвращение картины украинскому посольству», – приводит ТАСС заявление Федерального бюро расследований США.

Компания Potomack Company, принадлежащая Элизабет Вайнштейн, утверждает, что в 1987 году супруги Дэвид и Габби Трейси якобы обнаружили картину в купленном доме в Коннектикуте. Спустя 32 года они решили продать полотно с аукциона. В ходе проверки происхождения произведения искусства было установлено, что картина была похищена в 1941 году из Днепропетровского художественного музея во времена нацистской оккупации.

После выяснения факта кражи полотно было снято с аукциона и передано ФБР.

Михаил Панин (1877 – 1963) родился в России, в Калужской губернии. Учился в Петербургской академии художеств по классу профессора Василия Савинского. Одним из учителей Панина был Илья Репин. В 1911 году за картину «Тайный выезд Ивана Грозного» Панин получил звание художника.