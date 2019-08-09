В России выросло число зарплат выше 30 тыс. рублей

Число граждан России, чья зарплата превышает 30 тыс. рублей в месяц, выросло на 5%, говорится в новом исследовании Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Заработная плата за вычетом налогов у 12% опрошенных в августе 2019 года составила более 30 тыс. рублей, отмечается в исследовании, опубликованном ФОМ. В марте 2016 года о подобной зарплате сообщали лишь 8% респондентов, в феврале 2015 года показатель составлял 5%.

22% отметили, что их заработная плата в целом такая же, как в среднем по региону. При этом 20% респондентов сообщили, что их заработок в целом ниже, чем среднем в регионе.

Также 46% опрошенных пояснили, что не сталкивались с задержками зарплат в последние полгода, и только 7% сообщили, что замечали подобное.

Кроме того, 14% респондентов заявили, что в последние полгода работодатель повысил зарплату. В марте 2016 года этот показатель составлял 10%, в феврале 2015 – 11%.

32% участников опроса отметили, что не опасаются возможного снижения оплаты труда в ближайшее время, количество тех, кто опасается за снижение зарплаты составило 19%.

34% респондентов пояснили, что размер заработной платы не соответствует объему и сложности работ, которые они выполняют, 17% сказали, что оплата труда вполне соответствует выполняемым нормам.

Опрос проводился 3-4 августа 2019 года, в нем приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов России, проживающие в 104 населенных пунктах страны.