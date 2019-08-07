Макрон назвал дату переговоров с Путиным по «нормандскому формату»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным работу в «нормандском формате» по конфликту на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба Макрона.

«Президент республики заявил о заинтересованности Франции в достижении в скором времени конкретных результатов в рамках «нормандского формата». Глава государства сообщил, что этот вопрос будет включен в повестку дня во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 августа», – сообщили в администрации французского лидера, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что Макрон провел телефонные переговоры с украинским президентом.

Зеленский по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что договорился с ним о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».

Разговор двух лидеров состоялся в среду. В Кремле подтвердили факт разговора между главами двух стран и раскрыли детали диалога.