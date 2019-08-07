Киев сообщил про обещание Макрона поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что свяжется для обсуждения встречи «нормандской четверки» с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Зеленского.

«Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу», – сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский сообщил Макрону о своем разговоре с Путиным, в котором «призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных».

«Президент Украины призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для сохранения мирного процесса и согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта», – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что договорился с ним о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».

Разговор двух лидеров состоялся в среду. В Кремле подтвердили факт разговора между главами двух стран и раскрыли детали диалога.