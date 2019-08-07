Пахнущее попкорном существо поселилось в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился первый бинтуронг, также известный как кошачий медведь.

«В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из чешского города Острава поступил бинтуронг. Этого хищника часто называют кошачьим медведем из-за характерной внешности, - говорится в сообщении. - Мордочка и усы бинтуронга – тюленьи, стопы плоские, как у медведя, хвост, подобный обезьяньему, и когти мангуста. К тому же это уникальное животное, запах которого напоминает жареный попкорн», – сообщается на сайте зоосада.

Годовалый самец по кличке Гула пока помещен в не-экспозиционную зону, вскоре к нему присоединиться самка, которую собираются привезти до наступления холодной погоды, так как бинтуронги очень теплолюбивы.

«Это единственный хищник в Евразии, который использует хвост для того, чтобы лазить по деревьям. Хвост настолько силен, что бинтуронг может с его помощью спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками, добираясь до труднодоступных плодов. Эта особенность учтена в обустройстве вольера – там у Гулы есть много мест, за которые он может цепляться хвостом, быстро перемещаясь по территории» – говорится в сообщении.

При этом Гула проявляет больше активности в ночное время, дни он проводит в полудреме. С наступлением темноты он начинает бегать по вольеру, разбрасывать предметы и цепляться хвостом за все, что может.

Ранее сообщалось, что вскоре в Московском зоопарке могут поселиться коалы.