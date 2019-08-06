Производители госномеров нового образца заявили об отсутствии спроса на них

Несмотря на то, что государственные номера нового образца теперь официально разрешены для использования, спрос невелик, заявили газете ВЗГЛЯД в компаниях, производящих госномера.

С 4 августа 2019 года вступил в силу ГОСТ, устанавливающий новые размеры госномеров для автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Однако до следующего года он будет действовать наравне с прежним, поскольку ГИБДД хочет реализовать остатки старых номеров со складов. Тем не менее, номера нового формата теперь официально разрешены.

«У нас есть спрос на новые форматы номеров, особенно на маленькие номера для мотоциклов. Скорее всего, мотоциклисты будут постепенно менять, потому что формат ГОСТа 93-го года для них великоват», – заявил Григорий Мартиросян, директор компании «Автознак».

Вторая категория заинтересованных в госномере нового образца автолюбителей – это хозяева американских и японских машин. «В Москве их не так много, поэтому огромного спроса не будет. Стоит ожидать интереса от Владивостока», – сказал Мартиросян.

В московской компании «Концерн Знак», напротив, столкнулись со спросом от американских машин, а не от мотоциклистов. «Чаще всего спрашивают номера типа 1А под американские автомобили. Сам по себе спрос не увеличился. За два дня с момента вступления в силу закона не было ни одного обращения от мотоциклиста», – сообщили в компании.